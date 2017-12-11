كشفت مقاطع مصورة قيام أحد الشرطيين الأمريكيين وهو يطلق النار على رجل أعزل بأحد الفنادق.

ويتبع الشرطي إدارة شرطة مدينة ميسا في ولاية أريزونا الأمريكية، ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا على جسد شرطي، لحظة إطلاقه الرصاص من بندقيته على رجل أعزل.

ويعود الحادث إلى يناير 2016، ونشرت إدارة شرطة ميسا المقطع بعد الانتهاء من محاكمة الشرطي، بحسب قناة " CBS News" الأمريكية.

وبحسب القناة فإن أحد المسلحين أطل من شرفة أحد الفنادق، وعند قدوم رجال الشرطة وجدوا شخصا مشتبها به فوجهوا بنادقهم تجاهه، وبدأوا في إعطائه أوامر مختلفة، ولمدة أربع دقائق قام المشتبه به بتنفيذ جميع الأوامر الموجهة إليه، متوسلا الشرطة أن لا تقتله، وفي نهاية المطاف بدأ بالحبو ولكن بعد أن مد يده إلى حزام على سرواله، وعند ذلك أطلق أحد ضباط الشرطة ويدعى فيليب برايلسفورد نيران سلاحه عليه فأرداه قتيلا.



وبعد مقتل الرجل تبين أنه أعزل، ولم يعثر في غرفته سوى على بندقيتين تعملان بالهواء المضغوط.

وقال الضابط القاتل أثناء محاكمته، إنه كان متأكدا بنسبة 100% من أن المشتبه به مد يده إلى خصره لإشهار السلاح وليس لرفع السروال على سبيل المثال.