وضع فريق بحثي من كلية التكنولوجيا في جامعة ديوك الأمريكية، طريقةً جديدةً للرؤية من وراء الجدران، والتي تسمح برؤية البشر بشكل واضح.

بحسب وسائل إعلامية فإن التقنية الجديدة، تعتمد على نطاق ضيق من إشعاع الميكروويف، وشرح الفريق: “الجدار عادة ما يكون مسطحًا ومتجانسًا؛ وبالتالي تشوهات موجاته تكون متناظرة، حيث تُتابع التقنية كسر التماثل، لتُوفر نتائج أفضل من الطرق الأخرى في الرؤية عبر الجدران.

ومن المثير للاهتمام، فإن التقنية الجديدة تستخدم ترددًا واحدًا فقط باتجاه واحد، إذ إنها لا تتداخل مع شبكة الإنترنت اللاسلكية والشبكات الخلوية والبلوتوث، بالإضافة إلى أنها تحمي من تأثيرهم.