انضم مشاهير الى آلاف من جامعي التبرعات لمساعدة المشردين مساء السبت ليناموا في العراء في حديقة اسكتلندية وسط البرد القارس فيما وصفه المنظمون بأنه اكبر حدث من نوعه في العالم.

وتجمع نحو ثمانية آلاف شخص في حديقة برينسيز ستريت غاردنز في وسط ادنبره للاستماع الى فنانين من مغنين ومؤلفين موسيقيين من امثال ليام غاليغر وايمي ماكدونالد وفرق من بينها «ديكن بلو» و«فرايتند رابيت».

ومن المشاهير الذين حضروا ايضا الفنان بوب غيلدوف الذي يقف وراء حفلات «لايف ايد» لجمع المساعدات، والممثل جون كليز من «مونتي بايثن» والرياضي الأولمبي كريس هوي والممثل روب برادين فضلا عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن. وهم ساعدوا في تقديم الأكل الى المشاركين وفي الترفيه عنهم طوال الليل.

وأشاد غيلدوف الذي قال انه اضطر الى النوم في الشارع في لندن عندما وصل الى العاصمة البريطانية قبل عقود، بالحضور «الرائع» وقال ان الأمر يتجاوز كونه مجرد بادرة تضامن.