ظهرت البطاطاس في اوروبا في القرن السادس عشر ومعروف عنها انها تنبت في انواع تربة مختلفة وتقاوم التقلبات المناخية وتحضر للاكل بطرق كثيرة.. ويفيد خبراء الان بانها ساهمت ايضا في تراجع الاقبال على شن الحروب. واكد ثلاثة خبراء اميركيين فندوا 2477 معركة خلال 899 حربا دارت رحاها على مدى خمسة قرون ان «دخول البطاطاس خفض عدد الحروب سواء كانت اهلية او بين دول مختلفة».

ويستند تحليلهم على حجتين رئيسيتين تتعلق الاولى بتراجع قيمة الاراضي التي تزرع فيها البطاطس. وتفيد حسابات دقيقة اجراها الباحثون بان سعر الحقول تراجع مع انخفاض سعر النبتة بفضل التحسن في الانتاجية الزراعية.