دخل فن صنع البيتزا النابولية قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو). وفي اجتماع عقد في كوريا الجنوبية اعتمدت لجنة قائمة التراث غير المادي ضم البيتزا النابولية إلى القائمة. وتقول إيطاليا إن صنع البيتزا، بدءا من مرحلة الإعداد وقذف العجين في الهواء إلى خبزه في فرن على لهب الخشب المشتعل، جزء من ثقافتها وفنون الطعام بها.

وهنأ رئيس لجنة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو إيطاليا باعتماد القرار. وتتسم البيتزا النابولية التقليدية بطبقتها الرقيقة نسبيا باستثناء الحواف التي تنتفخ عند الخبز كإطار دراجة صغير جدا.

وللبيتزا النابولية نوعان تقليديان هما المارينارا التي توضع عليها البندورة والثوم والزعتر والزيت، والمارجريتا وهي الأكثر شهرة وتوضع عليها البندورة وجبن الموتزاريلا والزيت والريحان. وتقول الرواية إن طاهيا محليا صنع البيتزا المارجريتا تكريما للملكة التي تحمل نفس الاسم وكانت في زيارة إلى المدينة.