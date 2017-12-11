أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص المصابين بمرض السكري من الصنف الثاني يمكنهم الشفاء منه تماما باتباع حمية ودون الحاجة إلى اللجوء إلى الأدوية.

الدراسة التي نشرت في دورية "ذي لانسيت" الطبية، اعتمدت على عينة تتكون من 306 أشخاص معظمهم مصاب بمرض السكري من الصنف الثاني في السنوات الست الماضية، وقالت إن الكثير منهم ممن اتبعوا حمية غذائية تمكنوا فعلا من الشفاء من المرض.

وتكونت الحمية الغذائية التي اتبعتها عينة مكونة من 146 شخصا من حساء لا تزيد سعراته الحرارية عن 853 في اليوم الواحد، ما أظهر نتائج وصفت بالمرضية بعد حوالي خمسة أشهر من الحمية.

وأظهرت الدراسة أن 68 شخصا من هؤلاء تمكنوا فعلا من الشفاء من المرض دون الحاجة إلى استعمال أدوية، كما تمكن الباقون من تحسين نظامهم الغذائي ومن تقليص وزنهم.

وحسب موقع "ويب طب"، المتخصص في تقديم المعلومات الطبية، فإن مرض السكري "يشكل خطرا متزايدا في الوطن العربي، حيث تقع ست دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول إصابة بمرض السكري في العالم".

والدراسة تشكل نقلة نوعية في الأبحاث الجارية منذ سنوات، والرامية إلى التقليص من المصابين بالمرض، فعلى الصعيد العالمي يتعايش 422 مليون شخص مع الصنف الثاني من مرض السكري، وفق مجلة "التايم".