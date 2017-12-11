حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من استخدام المدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز في المنازل وداخل الغرف وأي أماكن مغلقة، نظرا لخطورة غاز أول أكسيد الكربون المنبعث، كونه من الغازات السامة.

وجاء تحذير الجمعية متزامنا مع موجات البرد الشديد الشتوية التي تجتاح مناطق من المملكة السعودية والعالم.

ونصحت الجمعية بتوخي الحذر عند اقتناء المدفآت.

ومن بين أنواع المدفآت المتعددة، الزيتية الكهربائية، والمروحية، والغاز، والهالوجين، رشحت الجمعية للمستهلكين استخدام المدفأة الزيتية الكهربائية، باعتبارها الأكفأ والأكثر أمانا والأقل استهلاكاً للكهرباء، كما أنها لا تصدر صوتا.