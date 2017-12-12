هذه الصورة اشتهرت واصبحت على شاشات كمبيوتر كل أنحاء العالم، فمن منا لم ير من قبل هذه الصورة والتي هي عبارة عن العشب الأخضر والسماء الصافية على شاشات الكومبيوتر؟

هذه الصورة يُطلق عليها اسم “Bliss” وقد التقطها المصور الأميركي ​تشارلز اورير​.

وأشادت معلومات انه التقطت بآلة تصوير عادية عام 1996 في وادي نابا في ولاية كاليفورنيا، بعد هدوء عاصفة ولم يكن يعلم حينها أنها ستحظى بهذا الإنتشار حتى طلبت منه شركة ميكروسوفت الحقوق الحصرية لنشر الصورة عام 2000.

ومن هنا كانت البداية، وأصبحت صورة الخلفية لبرنامج Windows.

واليوم، يعود صاحب الصورة بمفاجأت جديدة لتكون صور على خالفيات الهواتف الذكية.