أثناء الكسوف الكلي للشمس بأمريكا في شهر أغسطس الماضي، نظرت امرأة لمدة 6 ثوان بعينين مفتوحتين ومجردتين من كل حماية إلى الشمس أثناء الكسوف،ثم كررت ذلك عدة مرات، قبل أن ترتدي نظارة الحماية، لكن الوقت قد فات، واحترقت شبكية عينيها، وتمكن الأطباء لأول مرة من تصوير شبكية محترقة.

وحسب موقع " زد. إم. إي. ساينس" لأخبار العلوم، بعد أربع ساعات من الواقعة، بدأت المرأة العشرينية تعاني من عدم وضوح الرؤية، وتشوه المرئيات، وعدم تمييز الألوان، وكانت الأعراض أسوأ في العين اليسرى، وأخبرها الأطباء أنها أصيبت بمرض اعتلال الشبكية الشمسي، وأن شبكية عينيها احترقت ودمرت تماما بسبب النظر مباشرة إلى ضوء الشمس في لحظة الكسوف.

واستخدم الأطباء تقنية جديدة ساعدت على تصوير خلايا الشبكية المحترقة لأول مرة في تاريخ الطب.

ونقل الموقع عن أطباء قولهم: إن النظر إلى الشمس لحظة الكسوف الكلي لا يضر، حيث يحجب القمر أشعة الشمس، لكن عندما تعاود الشمس الظهور، يحدث الخطر من الأشعة الضارة المكثفة التي تجتاح العين عقب الظلام.

ونقل الموقع عن البروفيسور آفنش دوبكاتا، من مدرسة طب ماونت سيناي بولاية نيويورك الأمريكية، قوله: " لم نشاهد من قبل شبكية عين محترقة بسبب كسوف الشمس، لأن هذه الواقعة نادرة الحدوث، كما أننا لأول مرة نلتقط هذه الصورة بالتقنية الجديدة".