صورةشهدت القناة السعودية أمس (الأحد) أول ظهور للمذيعة السعودية عهد الناصر على شاشة التلفزيون السعودي من خلال برنامج "صباح السعودية"، بعد قرار وزير الثقافة والإعلام بتوطين المذيعات.

وعلق مدير القناة السعودية خالد مدخلي على الإطلالة الأولى لعهد الناصر على التلفزيون السعودي؛ حيث غرد عبر حسابه في "تويتر" بالقول: "اليوم كانت أول إطلالة لمذيعتنا عهد الناصر في صباح السعودية، أهلا ببنات الوطن على شاشة الوطن متمنين لها التوفيق في مسيرتها الإعلامية القادمة".

وحظي ظهور الناصر على القناة السعودية باهتمام كبير من الكتاب والإعلاميين السعوديين؛ حيث باركوا خطوة ظهور بنات الوطن على شاشة التلفزيون السعودي، وأشادوا برقي المذيعة السعودية وحشمتها متمنين لها التوفيق.