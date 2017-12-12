يتوقع خبراء البنية التحتية المتنقلة في شركة الاتصالات السويدية "إريكسون" أن يكون 20 في المائة من سكان العالم في 2023 يتمتعون بالإنترنت ذي السرعة الفائقة. ورغم أن هذه النسبة تبدو قليلة إلا أنها تمثل مليار شخص حول العالم.

وفي تلك المرحلة ستكون الولايات المتحدة في الطليعة، وذلك لأن اختبارات الجيل الخامس من الإنترنت تجري بالفعل حالياً في البلاد. وينقل موقع "ديجيتال تريندس" عن تقرير "إريكسون" إشارته إلى أن الفيديو في الأجهزة المحمولة سيكون واحداً من الاستخدامات الأساسية لاتصالات الـ "5 جي"، ويضيف أن الواقع الافتراضي وتقنية الواقع المعزز سيدفع الشبكات وشركات البنية التحتية مثل "إريكسون" و"نوكيا" للحصول على اتصالات الجيل الخامس وتشغيلها بسرعة.

ويتوقع التقرير ألا تنحصر تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي على الألعاب والترفيه، بل ستصبح أدوات مفيدة أكثر وستستخدم على نطاق واسع من قبل المزيد من الأشخاص.

ويتوقع أن تبدأ أول إشارات "5 جي" في عام 2019، مع توسّع أكبر في عام 2020. وإلى جانب الولايات المتحدة، ستكون كوريا الجنوبية واليابان والصين من بين أوائل الدول التي ستوفر شبكة الجيل الخامس لمواطنيها.

ويتوقّع أن تكون الهواتف الذكية جاهزة لاستقبال الجيل الخامس من الاتصالات في عام 2019، وستكون المناطق الحضرية الكثيفة أول من يتمتع بسرعة "5 جي".

وإلى جانب الجيل الخامس، سيكون الجيل الرابع من الإنترنت في عام 2023 في حوزة 85 في المائة من سكان العالم، أي حوالي 5.5 مليارات شخص.