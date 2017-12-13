تمكنت فتاة صينية من اللقاء بوالديها الحقيقيين للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وذلك بعد أن تركاها وهي بعمر 3 أيام فقط في أحد الأسواق، قبل أن تتبناها عائلة أمريكية وتنقتل للعيش في الولايات المتحدة.

وكان والدا كاتي بولر، قد ترك ملاحظة مع الطفلة، يعتذران فيها عن تركها بهذه الطريقة، وذلك بسبب الفقر وقلة الحيلة، لكن هذه الملاحظة حملت شيئاً آخر غير الاعتذار، حيث كتب والدا كاتي فيها "إذا كنت متعاطفاً معنا كوالدين، أرجو أن تحضر لملاقاتنا مع الطفلة عند جسر بروكين صباح يوم 7 يوليو (تموز) في غضون 10 أو 20 عام".

ولم تكتشف كاتي هذه الملاحظة إلا عن طريق الصدفة، أثناء محادثة ودية مع والدتها بالتبني، وقررت السفر إلى الصين، للقاء والديها الحقيقيين شو ليدا وفينكشيانغ"، بحسب ما ذكر موقع شبكة بي بي سي الإخبارية البريطانية.

وأخبر والد كاتي بي بي سي أنه ذهب إلى الجسر كل عام منذ 2004، على أمل لقاء ابنته، وأضاف "شعرت بأسف شديد لأننا تخلينا عن ابنتنا، لكننا لم نكن قادرين على تأمين حياة كريمة لها، واعتقدنا أن من يتبناها سيقوم بذلك".

يُذكر أن الحكومة الصينية، قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أن تضع حداً لعقود من سياسة الطفل الواحد، وسمحت بإنجاب طفلين لكل أسرة، في حين كان إنجاب أكثر من طفل في الماضي يعرض الأسرة لغرامات مالية ضخمة، بل وتجبر الكثير من النساء على الإجهاض تمشياً مع هذه السياسية.