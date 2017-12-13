يضطر معماري ألماني إلى شرب ما لايقل عن 20 لتر مياه يوميًا ليظل على قيد الحياة، وذلك بعد إصابته بمرض نادر أجبره على ذلك.

وأصيب معماري ألماني يدعى مارك هوبنهورست بمرض نادر يسمى "مرض السكري الكاذب"، والذي يتسبب في إدرار البول بكميات كبيرة للغاية، ما ينتج عنه جفاف تمام للجسم إن لم يتم تعويض تلك الكمية بشرب كمية مكافئة لها من المياه، حسبما ذكر موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي.



وأوضح الموقع أن هوبنهورست، البالغ من العمر35 عامًا، يواجه خطر التعرض للجفاف المؤدي للموت بسبب مرضه، حيث لا يستطيع جسده الاحتفاظ بالماء، بل تعمل كليتيه على التخلص من الماء بسرعة كبيرة قد تساوي نفس السرعة التي يشربه بها، فلا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون شرب مياه لمدة تزيد عن ساعة.

وفي حالة التوقف عن شرب المياه ولو لفترة وجيزة، تبدأ أعراض الجفاف في الظهور عليه، ومنها تشقق الشفاة والدوار والارتباك، وهي أعراض تصيب الإنسان البالغ بعد يومين أو ثلاثة من الحرمان من شرب المياه، ما يجعله في بداية يومه يشرب كمية كبيرة من المياه، إلا أن شبعه من الماء لا يدوم طويلا، حيث يذهب إلى المرحاض ليفرغ ما شربه بعد لحظات.

يقول مارك إن الأمر يزداد صعوبه أثناء النوم، فوجوب إفراغ مثانته يتطلب منه تكرار الذهاب إلى المرحاض ليلا وهو ما يحرمه من النوم المتصل، ويؤكد إنه لا يذكر أن استمر في النوم لأكثر من ساعتين طيلة عمره، إذ يبلغ إجمالي عدد مرات تبوله على مدار الـ24 ساعة نحو 50 مرة.

وتعرضت حياة مارك للخطر في إحدى رحلاته بالقطار، فعلى الرغم من اطمئنانه إلى أن زمن الرحلة لن يطول، إلا أنه واجه مشكلة عندما تعطل القطار وتحتم عليه البقاء دون مياه لفترة أطول من تلك التي كان قد حسبها، وبعد أن وصل القطار إلى محطته بدأت أعراض الجفاف تبدو عليه، وكاد أن يفقد حياته لولا أن صادفه صديق يعرف حالته المرضية فبادره بتقديم المياه لينقذ حياته.