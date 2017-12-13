أظهرت دراسة أميركية حديثة أن مرض الكلى يزيد من خطر إصابة الأشخاص بمرض السكري.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب، جامعة واشنطن الأميركية ونشروا نتائجها امس في دورية Kidney International العلمية. وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، لكن الدراسة أثبتت أن العكس صحيح أيضا.

وللوصول إلي نتائج الدراسة، فحص الباحثون السجلات الطبية الوطنية لـ 1.3 مليون شخص بالغ خلال 5 سنوات ابتداء من العام 2003.

وأظهرت النتائج أن مرضى الكلى أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 23%.