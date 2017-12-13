وضعت امرأة باكستانية رضيعة بينما كانت على متن طائرة تنقل معتمرين من المملكة العربية السعودية إلى باكستان، وذلك بحسب ما ذكره مسؤولون في شركة الطيران.

وأوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أن الام والرضيعة في صحة جيدة، رغم أن الولادة كانت مبكرة.

وقال المتحدث مشهود تاجوار انه كان من المقرر أن تهبط الطائرة في مدينة مولتان شرقي البلاد، إلا أنها تم تحويلها إلى مدينة كراتشي جنوبي البلاد بسبب سوء الاحوال الجوية.

وأوضح محمد نديم، وهو مسؤول في المطار، أن الطائرة وصلت فيما بعد إلى مولتان بعد ظهر امس.

وقال تاجوار ان طاقم الطائرة والمضيفات ساعدوا السيدة في الولادة بعد أن شكت من احساسها بالالم.

ونقل تاجوار عن واحدة من المضيفات القول ان «جميع الركاب على متن الطائرة وفريق العاملين بالخطوط الجوية الباكستانية، رحبوا بالمولودة».