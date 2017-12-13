إبداعات من الحلوى بجميع الأشكال والأحجام أدخلت إحساسا ببهجة الأعياد على نفوس أهل دمشق مع بدء أول مهرجان للشوكولاتة في المدينة يوم السبت (10 ديسمبر).

وبينما تصدت القوات السورية لفصائل مسلحة في غرب البلاد، معززة سلطتها في المراكز الحضرية الرئيسية، انتشرت العديد من المعارض والمهرجانات في أنحاء البلاد.

وشاركت ست شركات و12 صانعا للشوكولاتة بشكل منفرد في مهرجان دمشق الذي استمر يوما واحدا وشهد إقبالا كبيرا في ظل عروض تذوق مجانية وتزامنه مع يوم عطلة.

وقالت ميادة العلبي التي نظمت المهرجان لتلفزيون رويترز «كانت يوما مفتوحا، يوما مبهجا، لعيد الشوكولاتة، بمناسبة شهر الأعياد، المولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد ورأس السنة».

وكانت صناعة الشوكولاتة مزدهرة في سورية في فترة ما قبل الحرب وكانت تصدر إلى دول عديدة.