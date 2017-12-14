

أعلن المواطن السعودي مثيب بن ماضي العضادين السبيعي، من محافظة رنية، أمس الثلاثاء، عن عفوه عن قاتل ابنه السجين فاصل البيرق؛ لوجه الله تعالى، دون أي مقابل مالي، طالبًا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ويأتي العفو بعد نجاح مساعي أهل الخير والوجهاء وشيوخ القبائل، يتقدمهم الشيخ سعد البريك التي أثمرت عن تنازل والد القتيل عن القاتل.





وقدّمت قبيلة سبيع شكرها العظيم، لابنها مثيب بن ماضي السبيعي على تنازله عن قاتل ابنه وعفوه لوجه الله تعالى وعلى قبول مساعي أهل الخير.

يذكر أن هذا العفو الثالث في أقل من عام في محافظة رنية؛ حيث عفا المواطن السعودي خثيل المحمدي السبيعي، وثواب الدرم السبيعي، قبل أشهر من هذا العام عن قاتل ابنيهما.