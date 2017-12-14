اصطحب العالم الأثري المصري زاهي حواس أول مذيعة مصرية تدخل إلى سرداب تحت تمثال "أبو الهول".





وقال الدكتور زاهي حواس في مقابلة مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية المصرية، إن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها التلفزيون المصري إلى جسم التمثال، موضحا أن اعتقادا بوجود كنوز تحت التمثال ظهر في عصر الأسرة رقم 26 (سنة 500 قبل الميلاد)، فتم حفر هذه الممرات للتأكد من وجودها. وأضافت المذيعة إيمان الحصري، أن السرداب واحد من 4 سراديب تم اكتشافها داخل جسم التمثال.

وبعد دخول الهرم، من فتحة تم حفرها في الأساس بهدف البحث عن كنوز الهرم المخفية، أوضح زاهي حواس أن بعض المعلومات الخاطئة التي توردها الكتب العلمية تسببت في أن يعتقد البعض أن الهرم لم يبنه المصريون، وهو ما تم إثبات خطئه بناء على أدلة مكتشفة تتعلق بفترة حكم الملك خوفو، بالإضافة إلى بردية تم اكتشافها في منطقة وادي الجرف بسيناء تشرح طريقة بناء الهرم.

واستمرت هذه الجولة الاستكشافية صعودا حتى أكثر من 100 متر داخل الهرم (أكثر من 40 دور)، وتتعرفون فيها على ما اكتشفه الروبوت داخل فراغات الهرم وأسرار أخرى.

وفي النهاية، استشهد العالم الأثري، الدكتور زاهي حواس بمقولة "الناس يخافون الزمن، والزمن يخاف الأهرامات".