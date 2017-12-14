كشف مضيف طيران سابق أن طاقم المقصورة يستخدم رموزا سرية للإشارة إلى الركاب الأكثر جاذبية.

وقال جيمس، الذي عمل مضيف طيران لمدة سبع سنوات، في حديث له في برنامج إذاعي أسترالي يدعى "Kyle & Jackie O"، إن طاقم الطائرة يختار عادة الركاب الذين يتمتعون بأفضل مظهر على متن الطائرة.

وأضاف أنه أثناء العمل في المقصورة، لا يمكن قول عبارات واضحة حيث يجب أن يكون الموضوع خفيا، وأوضح قائلا: "لأن الجميع يعرفون أرقام مقاعدهم، فنحن سنقول أشياء من قبيل: أنا أفكر في البقاء 7 أيام في أمريكا، في إشارة إلى المقعد 7A، كما يمكن أن أقول: سأمضي 6 أيام في الدنمارك، وغير ذلك".