نظمت جزيرة تايوان "مسابقة لفعل اللاشيء"، حيث تجمّع عشرات الأشخاص في العاصمة ليتنافسوا على الجلوس وعدم القيام بأي شيء على الإطلاق، لا كلام، لا غفوة، لا تصفّح للهاتف، فقط سكون تام.



وابتكرت النسخة الأصلية للمسابقة فنانة تشكيلية كورية جنوبية عام 2014، حيث تقام كل عام في العاصمة سيول؛ بهدف تشجيع مدمني هواتف المحمول والمصابين بالتوتر على الاسترخاء.

وأعربت يانغ قائلة: يجب على الناس محاولة تقليل الوقت الذي يقضونه في استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة، والتي أصبحت مرضا مزمنا عند الكثير من الناس، وأضافت: "في بعض الأحيان يجب أن نأخذ بعض الوقت لنفعل اللاشيء.. يجب إيقاف الدماغ عن العمل في بعض الأحيان".

وأُقيمت المسابقة في حديقة سونغشان الثقافية والإبداعية في وسط تايبيه، وجلس المتسابقون على حصير اليوغا لمدة 90 دقيقة، وقام بعض المتطوعين بارتداء المعاطف البيضاء؛ لمراقبة نبضات المتسابقين، والتأكد من أنهم لم يغفوا.

وصوت المتفرجون لصالح المراكز الثلاثة الاولى الذين اعتقدوا أنهم كانوا الأكثر سكوناً، وذهبت الجائزة إلى المتسابق الذي كان معدل ضربات قلبه الأكثر استقرارا.

وحصل الفائز وهو طالب من هونج كونج على جائزة عبارة عن تذكرة طيران للالتحاق بالمسابقة نفسها التي من المقرر أن تُجرى فى فبراير القادم فى هونج كونج أو اليابان.