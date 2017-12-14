أكد الطاهي الشهير، ماريو باتالي، أنه ترك شركة مطاعمه، بينما قالت شبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، إنها طلبت منه أن يستقيل من تقديم برنامج طهي، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.

وأوردت مجلة "إيتر نيويورك" أن 4 نساء، لم يجر الكشف عن أسمائهن، اتهمن باتالي بلمسهن بشكل غير لائق في سلوك استمر لنحو عقدين على الأقل. ووفقا للمجلة فقد كانت 3 من النساء يعملن لدى الطاهي الشهير.

وأوضح باتالي، في بيان أرسلته مديرة أعماله ريسا هيلر: "أعتذر للناس الذين أسأت إليهم وآذيتهم ورغم أن هويات معظم الأشخاص الذين ذكروا في هذه القصص لم تكشف لي، فإن معظم السلوك الذي جرى وصفه يتطابق بالفعل مع بعض الطرق التي تصرفت بها".

وأشار إلى أن "هذا السلوك خاطئ ولا توجد له أعذار. أتحمل كامل المسؤولية عنه وأنا آسف بشدة لأي ألم أو إذلال أو ضيق سببته".

وقال باتالي إنه سيبتعد عن العمل اليومي، بعدما تحول باتالي بفضل سمعته كطاه مخضرم متخصص في المطبخ الإيطالي إلى نجم تلفزيوني وصاحب سلسلة من المطاعم ومؤلف لكتب الطهي وواحد من أشهر الطهاة في العالم.