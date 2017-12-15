أثارت أنباء عن تسجيل محكمة سعودية، الأربعاء، أكبر قيمة عقد نكاح بين مواطن سعودي وفتاة مغربية، بـ10 ملايين ريال سعودي، جدلًا واسعًا على موقع "تويتر"، وسط تساؤلات عن حقيقة ذلك.

ودشن مغردون "هاشتاغًا" بعنوان (سعودي يتزوج مغربيه ب 10مليون) تبادلوا فيه الآراء حول تلك الأنباء، ففي حين أبدى الكثير منهم استغرابه واستنكاره لما وصفوه المبالغة في المهور، رأى آخرون أن ذلك “ماله الخاص وله حرية التصرف فيه”.

وطالب عدد من النشطاء بأسلوب ساخر بتحويل الواقعة إلى هيئة مكافحة الفساد، حيث قال أحدهم: “تكفى بلغ عليه ولا ترى أنا من بكرة عند هيئة مكافحة الفساد”.

ولم يتسن التأكد مما تداوله النشطاء على “تويتر” الذي يحظى بتفاعل كبير في السعودية.