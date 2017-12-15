افتتحت دبي حديقة جديدة للحيوانات هي «الأكثر تنوعا» في دولة الإمارات العربية في موقع كان مكبا للنفايات، وهو مشروع سياحي تأمل الإمارة الغنية أن يستقطب أعدادا إضافية من السياح من حول العالم.

واستقبلت «سفاري دبي» نحو 14 ألف زائر في اليومين الأولين الأربعاء والخميس، بحسب ما أعلنت بلدية دبي في بيان، مشيرة إلى أنها تسعى لأن تستضيف الحديقة أكثر من عشرة آلاف زائر يوميا خلال السنوات القادمة.

وأقيمت الحديقة على مساحة 119 هكتارا في موقع كان مكبا لنفايات البناء.

والحديقة مكونة من أربع قرى، وهي القرية العربية، والقرية الآسيوية، والقرية الأفريقية، وقرية السفاري التي يمكن التنقل فيها على متن السيارات المخصصة لرحلات السفاري.

وتقول بلدية دبي إن الحديقة الجديدة التي حلت في مكان حديقة مماثلة في الجميرة ظلت تستقطب الزوار لعقود، هي «الموطن الأكثر تنوعا للحيوانات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتعد دبي، التي تضم أعلى برج في العالم، من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي 14.9 مليون شخص.