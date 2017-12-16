باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل خليجي يبلغ من العمر 47 عاماً، بتهمة تهديد مطلقته بالقتل بساطور بسبب رفضها معاشرته، كما أتلف دورية أمنية أثناء محاولة ضبطه.

وقالت المجني عليها (43 عاماً) إنها كانت في منزلها بعد مغادرة أطفالها إلى المدرسة، وفوجئت بالمتهم يطرق باب المنزل ويطلب معاشرتها جنسياً، فرفضت فتح الباب، وشاهدته من خلال الزجاج يحمل ساطوراً، وأمام ملحق المنزل مشروبات كحولية، فطرق الباب مرات عدة، وكان في حالة هياج، ووجه إليها شتائم وهددها بالقتل إذا لم تعاشره. وذكر شاهد من شرطة دبي أنه كان على رأس عمله في الدورية الأمنية حين ورد بلاغ عن مشكلة في أحد المنازل، وحين توجه إلى هناك ضبط المتهم، وأثناء جلبه إلى الدورية الأمنية ركل الباب الخلفي مرات عدة حتى أتلفه كلياً، وكانت تنبعث منه رائحة مشروبات كحولية.

