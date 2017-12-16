فاجأت الفنانة الشابة ياسمين غيث متابعيها على "انستجرام" بصورتها أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات معالجة مرض السرطان.

وظهرت الشابة، التي شاركت في مسلسل "حلاوة الدنيا"، متعبة ومعها بالونات وورد، ووجهت رسالة مؤثرة لجمهورها، قالت فيها: "طلب منّي كتير أكتب بالعربي، بحاول أهو يا رب يعجبكم".

وأضافت: "ساعات بنبقى لازم نواجه الحياة ولازم نجبر على اختيارات ممكن نكون مش عايزنها، ممكن تتعبنا قوي، بس هي دي سُنّة الحياة".

وتابعت: "فاكرين لما كنت بقول لكم اختاروا تعيشوا مبسوطين، اختاروا اللي يفرحكم، أنا لسة عند كلامي، بس مش دايمًا اللي بيفرحنا بيفرح الناس، وساعات الحياة بتفرض عليك الاختيار اللي هيفرح الناس مش هيفرحكم أنتوا حاولوا تصمدوا لغاية ما توصلوا للي هيفرحكم، في يوم من الأيام هتوصلوا إن شاء الله".

وكانت غيث شاركت تجربتها ومعاناتها مع مرض السرطان بكل جرأة، خلال أحداث مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي مع النجمين ظافر العابدين وهند صبري.

ولاقت مشاركتها في المسلسل تفاعلاً كبيرًا، واعتبرت مصدر أمل لكثير من المصابين بهذا المرض، من خلال دورها الطريف وقدرتها على التعايش مع المرض الخطير وتساقط شعرها وقصه، لتظهر في المسلسل صلعاء، بكل جرأة.