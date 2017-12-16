فاجأت عروس تركية الحضور ليلة زفافها، وقامت بتكبيل عريسها واقتياده إلى قاعة الحفل بطريقة ساخرة تشبه الطريقة التي يتعامل بها عناصر الشرطة مع المعتقلين.

ففي ولاية قونيا (وسط الأناضول)، قرر العروسان؛ أوزنور (36 عاماً) ومحمد يلدز (42 عاماً)، أن يحتفلا بعقد قرانهما بطريقة خاصة يتذكرها الجميع، حيث استلهما من عملهما في شرطة المدينة فكرة اعتقال العروس للعريس ليلة الزفاف ليقوما بتطبيقها بالفعل.

وعند وصولهما لقاعة حفل زفافهما، بدت الصدمة واضحةً على وجوه الحاضرين، الذين تفاعلوا مع الأمر لاحقاً وقاموا بتشجيع العروس على فعلتها بطريقة ساخرة.

وكبّلت العروس يدَي عريسها، ووضعتهما خلف ظهره، واقتادته من رأسه بعد أن وصلا لباب قاعة الزفاف التابعة لبلدية محلية في ولاية قونيا كما لو كان أحد المطلوبين للشرطة.

وبعد وصولهما لداخل القاعة، مازحَ المأذون العروسين بعد أن عقد قرانهما، وقام بعد ذلك بفك أصفاد العريس وربطهما في يد العروس، في إشارة إلى دخولهما قفص الزوجية.

وجرت العادة أن يختار العرسان الأتراك طريقة لطيفة للتعبير عن حب أحدهما الآخر؛ إذ ينظم بعضهم مناسبات خاصة للتقدم بطلب الزواج أو عرض خاتم الخطوبة على شركائهم، تقوم في أغلبها على مفاجأة الحضور على طريقة مسلسلات الإثارة.