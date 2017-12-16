لا شك أن فقدان الأم يعد من أصعب الأمور التي قد تحدث لأي شخص على مدار حياته، وبالتأكيد فإن الفاجعة تكون أكبر حال رحيل الأم تاركة أطفالاصغاراً.

وحسب ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني، فقد رحلت أم نيوزيلندية عن الحياة، عقب أسبوعين فقط من ولادة طفلتها بأحد المستشفيات بمدينة أوكلاند.

حيث عانت أرلين بادوانج من تمدد في أوعية الدماغ، لتمضي أيامها الأخيرة على فراش المستشفى غائبة عن الوعي، وسط تجمع عدد كبير من أفراد عائلتها.

ونشرت إحدى الصفحات في موقع التواصل الاجتماعي تدعى "GiveALittle" صورة مؤثرة للرضيعة غرايان وهي ترقد إلى جوار الأم على فراش المستشفى عقب دخولها في الغيبوبة، وتم وضع تعليق على الصورة "غرايان تشعر بالارتياح إلى جوار أمها".

وفي اليوم التالي نشر فيديو لزوج الفقيدة والذي يدعى ريان وهو يقوم بالغناء والعزف على الغيتار إلى جوار زوجته أثناء النظر إليها.

وعقب يوم واحد تم تحديث الصفحة برسالة أخيرة ومؤثرة "بحزن وببالغ الأسى يؤلمنا أن نعلن عن وفاة أختنا العزيزة أرلين... هي الآن في سلام مع الرب .. شكرا جزيلا على الحب والصلاة التي شاركتمونا إياها".