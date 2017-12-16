■ هواتف ذكية ومساعدة إلكترونية وسيارات مستقلة تزيد مستوى الأمن بالطرقات

■ الروبوتات ستعتني بمرضانا وتملأ براداتنا وتخطط لعطلاتنا وستقوم بمهمات خطرة تهدد الإنسان

■ الآلة ستتفوق على الإنسان في بعض الكفاءات الفكرية والحواسيب قد تتخطى الذكاء البشري

■ برمجيات في علم الطب قد تشخص أمراضاً من بينها أمراض السرطان

يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي الى علم برمجة آلات او اجهزة كمبيوتر لتؤدي مهمات يقوم بها الانسان باستخدام ذكائه ومهاراته المعرفية.

وبفضل التقدم التكنولوجي المحرز، اكتسبت الخوارزميات بعضا من الاستقلالية وباتت تقرر بذاتها الخطوات اللازمة للوصول الى الهدف، وهي التي كانت في السابق تقنية تتمتع بقابلية تنفيذية وحسب، وها قد اصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية.

من الهواتف الذكية فالمساعدة الالكترونية التي تزودنا بالمعلومات المطلوبة بسرعة خيالية الى السيارات المستقلة التي قد تزيد مستوى الامن على الطرقات وتقلل امكانية وقوع الاخطاء البشرية

والذكاء الاصطناعي يعدنا بعالم فعال بامتياز، بحيث ستعتني الروبوتات بمرضانا وستملأ براداتنا وتخطط لعطلتنا او حتى ستقوم بمهمات خطرة تهدد حياة الانسان.

وفي مجال الالعاب، اثبتت الذكاء الاصطناعي ان الآلة قادرة على التفوق على الانسان في بعض «الكفاءات» الفكرية.

فبعد لعبة الشطرنج، تمكن الكمبيوتر الخارق «ألفا غو» من التغلب على لاعبين محترفين في لعبة «غو».

وفي عالم الطب، باتت برمجيات قادرة على تشخيص امراض من بينها سرطانات تماما كالطبيب.

ولكن المسألة التي تثير قلق الاقتصاديين هي معرفة تكييف عالم الاعمال مع الثورة الصناعية الرابعة هذه.

فهذه الروبوتات قد تهدد ملايين الوظائف.

بوادر القلق تلف ايضا هذه الحواسيب الخارقة التي قد تتخطى بذكائها البشري وهي بذلك قد تشكل تهديدا للانسانية بغياب اي تحكم للانسان بالآلة.

غير ان الآلات والتكنولوجيا الخارقة القادرة على تخطي العقل البشري ليست جاهزة اليوم للخروج من عالم الخيال العلمي لتدخل عالم الواقع، فما يفتقده الروبوت هو الذكاء الاجتماعي الذي يمكنه من فهم التفاصيل الدقيقة للقرارات التي تتخذ يوميا.