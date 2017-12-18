إنّ الحياة الملكية مليئة بالقواعد والبروتوكولات التي تبدو معقدة في بعض الأحيان، وتنفذ بكل صرامة من كل أفرادها.

وقواعد الموضة الملزمة للعائلة الملكية :

-ممنوع طلاء الأظافر بألوان صارخة



يتعين على نساء الأسرة المالكة طلاء الأظافر بألوان طبيعية في المناسبات الملكية الرسمية.

-ممنوع ارتداء التاج إلا لشخصيات معينة



وعادة ما يتم ارتداؤه في مناسبات خاصة، كيوم الزفاف ولا يحق لغير المتزوجات ارتداؤه.

-حقيبة الملكة الخادعة



فعندما تريد صاحبة الجلالة مغادرة مأدبة العشاء في غضون 5 دقائق، تضع حقيبتها على الطاولة بما يشير إلى قرب موعد انتهاء الحفل، وهذا يشير إلى توقف كل المحيطين بها عن تناول الطعام أيضا،



وتستخدم حقيبتها في مواقف أخرى كإشارة لعدم رغبتها في تكملة الحديث مع هذا الشخص.

-إرتداء الأطفال للشورت القصير



لا يسمح للأطفال والفتيات دون سن التاسعة بارتداء البنطلونات الطويلة.

-إرتداء الملكات للألوان الفاتحة



وهو تقليد ملكي خاص عند تواجد الملكة في الأماكن العامة، ليستطيع الحاضرون تمييزها من بين الحشود.

-توحيد الزي باللون الأسود



عند السفر للخارج يلتزم أعضاء العائلة الملكية بارتداء اللون الأسود حتى في حقيبة السفر.

-ممنوع الفستان ذو قصة الصدر العاري



لا يسمح لنساء العائلة الملكية بارتداء الفستان العاري، خاصة في منطقة الصدر لما ينجم عنه من مظهر غير لائق عند الانحناء أو الخروج من السيارة.

-ممنوع الفساتين الميدي دون الجوارب



دائمًا ما تحبذ الملكة ارتداء الجوارب الطويلة تحت الفساتين الميدي لعدم ظهور الساقين عاريتين تمامًا.

ارتداء الملكة للقبعة



لابد من ارتداء الملكة للقبعة كنوع من الحشمة لتغطية شعرها وفقا للتقاليد القديمة التي تلزم بحجب المرأة لشعرها أمام العامة.

زهرة الميرتل في باقة العروس الملكية



يتبع هذا التقليد على مدى قرنين من الزمان، وهو وجوب وضع زهرة الميرتل في باقة العروس الملكية لأنها ترمز للحب والزواج.

-ممنوع ارتداء القبعات ليلا



لا يسمح للنساء بارتداء القبعات داخل القصر بعد الساعة السادسة مساءً، ويقتصر ارتداؤها على المناسبات الرسمية ليسمح لهن بارتداء الجواهر على فساتين السهرة.

-حقيبة الكلاتش لتجنب المصافحة



ليس مسموحًا لأي شخص بمصافحة أي سيدة من أفراد العائلة المالكة ما لم تتخذ هي الخطوة الأولى، ولتجنب الإحراج تمسك النساء حقيبتها الكلاتش بكلتا يديها تجنبًا لهذه المواقف.