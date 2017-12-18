أظهر مقطع فيديو جريمةً مروعة في إحدى محطات المترو في العاصمة الرومانية بوخارست. ويظهر في الحادث الذي وثَّقته كاميرا المراقبة قيام امرأة بدفع فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً إلى أمام المترو، الذي وصل مباشرة وسحقها.

ووفق صحيفة الديلي ميل، تم إلقاء القبض على سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، للاشتباه في أنها من قامت بدفع الفتاة. ويظهر الفيديو محاولة الفتاة الصعود، لكن المرأة أبعدت يديها وأعادتها إلى طريق المترو.

في البداية كان يُعتقد أن الشابة انتحرت، لكن بعد مراجعة اللقطات التي وثقتها كاميرا المراقبة اتَّضح أنها تعرَّضت للدفع.

وقالت المشتبه بها للضباط إنها لا تملك منزلاً، وغالباً ما تنام على الرصيف. وهناك مزاعم بأن نفس المرأة حاولت مهاجمة امرأة أخرى في محطة مترو أنفاق مختلفة في وقت سابق من ذلك اليوم.

ويعتقد الضباط أنها قد تكون مريضة عقلياً.