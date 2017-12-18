حقق الإعلامي مفرح الشقيقي، مقدم برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، حلم فتاة مريضة بالسرطان في أن تصبح مذيعة تلفزيونية، وجعلها تجري حواراً تلفزيونياً معه كما جمعها بأحد المذيعين الذين تحبهم.

ووجه الإعلامي مفرح الشقيقي دعوة للمذيع إبراهيم باشا للظهور مع الطفلة حنين مريضة السرطان على الهواء كما كانت تتمنى، وتقمصت دور المذيعة وأجرت حواراً معه.

وعبرت الطفلة حنين عن سعادتها الكبيرة برؤية إبراهيم باشا ببكاء شديد، قبل أن يطلب منها أن تتقمص دور المذيعة وتوجه له أسئلة، كما بادر مفرح الشقيقي بإجلاسها على كرسي المذيع وجعلها تجري حواراً معه، لتظهر السعادة الغامرة على وجهها.