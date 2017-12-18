نفذت وزارة الداخلية السعودية بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، حكم القتل تعزيراً في مواطن سعودي قتل أطفاله الثلاثة، بخنقهم وطعنهم بسكين عدة طعنات.

وقالت الوزارة في بيان إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني "سعد بن سعيد بن ظافر الشهري" بعد ارتكابه جريمة قتل أطفاله (سهام، ورائد، ولميس)، وتمت إحالته إلى المحكمة العامة، التي قضت بقتله تعزيراً، نظراً لبشاعة جريمته وعظمها من حيث تعدد المقتولين وطريقة قتلهم، مع عجز الأطفال عن دفع الاعتداء لصغر سنهم.

وأضافت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد الحكم من مرجعه، وتم تنفيذه بالجاني اليوم بمحافظة الطائف.