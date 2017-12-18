يقبل الناس على السفر بكثرة في بعض فترات السنة، كما هو الشأن في أعياد الميلاد، مما يؤدي إلى حدوث ازدحام خانق في المطارات، ولذلك ينصح مختصون في السفر بتجنب بعض الأوقات واختيار أخرى.

وبحسب ما نقل موقع "ترافل آند ليجر"، فإن من الأفضل أن يسافر المرء في الصباح الباكر، فكلما تأخر موعد السفر زاد الارتباك والازدحام في المطار.

وأظهرت دراسات، أن رحلات الصباح الجوية أقل عرضة للإلغاء مقارنة برحلات الظهر والمساء، وبالتالي، تفضل المغادرة قبل الثامنة صباحا لتفادي الإلغاء.

ويعود السفر السلس صباحا إلى الحركة في الجو، إذ تكون السماء أقل ازدحاما بالطائرات، بالنظر إلى وصول أغلب الطائرات في الليل، كما أن الإقلاع في وقت مبكر يجنب المطبات الهوائية التي تكثر بعد الظهر.

وكشفت بيانات من غوغل أن الازدحام في مطار "جي إف كي" في نيويورك، يزداد حدة بين الظهر والعاشرة ليلا، أي أن من يحضرون إليه في الصباح إلى المطار ينعمون في الغالب برحلة أكثر راحة.