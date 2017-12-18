وسط هواء مشبع بالجزيئات الضارة دفع إلى إغلاق المدارس الابتدائية الأحد في طهران تحسبا، يشعر سكان طهران بالاختناق نتيجة التلوث الجوي الكبير منذ ايام، رغم تقييد حركة السيارات والنشاط الصناعي.

وأعلنت السلطات المحلية اغلاق جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية في محافظة طهران، باستثناء ثلاث مدن، في إجراء مدد حتى الاثنين.

كذلك، تم الغاء كل المسابقات الرياضية الاثنين وتشديد القيود على حركة السير وخصوصا منع الشاحنات من سلوك الطرق.

صباح الأحد ارتفعت نسبة تركيز الجزيئات الدقيقة (جزيئات مادة 2.5) السبت الى 185 ميكروغرام بالمتر المكعب في جنوب العاصمة التي تعد 8.5 ملايين نسمة، و174 في الوسط بحسب السلطات البلدية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالا تتجاوز النسبة ما متوسطه 25 ميكروغرام على 24 ساعة.