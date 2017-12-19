تناقل ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كيف بدا المذيع في قناة سهيل محمد الضبياني،حيث وجد نفسه مضطرا لقراءة خبر مقتل شقيقه على يد ميليشيات الحوثي وتشييع جثمانه، حيث لم يتمالك نفسه وبدأ بالبكاء.



وقال الضبياني، إن شقيقه تم اختطافه من قبل ميليشيات الحوثي في مقر عمله، ومن ثم أودعته مع عدد من المعتقلين في مقر الشرطة العسكرية في صنعاء لاستخدامهم دروعا بشرية.



وكان المئات من أبناء محافظة ذمار، شاركوا الأحد في تشييع جثمان أمين الضبياني، بعد وصول جثمانه من صنعاء مع عددد من المختطفين على يد ميليشيات الحوثي.