أمرت النيابة العامة في مصر بحبس عريس وراقصة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهما من قبل عروسته وهما يمارسان علاقة غير شرعية بعد دقائق فقط من انتهاء حفل الزفاف.

وتشير التفاصيل إلى أن عروسًا قدمت بلاغًا ضد عريسها في ليلة زفافهما لدى قسم المرج شرق القاهرة، تتهم فيها راقصة تدعى “سوما” بالاعتداء عليها وضربها بشكل مبرح، بعدما نشبت بينهما مشاجرة لاكتشاف العروس وجود عريسها في أحضان الراقصة بعد انتهاء الفرح بدقائق.

وأوضحت العروس، خلال تحقيقات النيابة، أنها بعد دخولها غرفة نومها مع عريسها استأذنها للخروج والعودة مجددًا؛ لكن مع تأخره قررت الخروج من الغرفة، لتفاجأ بوجوده في غرفة أخرى بمنزلها مع راقصة الفرح، مبينةً أن ملاسنة كلامية وقعت بينها وبين الراقصة انتهت بضربها والاعتداء عليها.

بدورها قررت النيابة حبس العريس والراقصة لحين انتهاء التحقيقات، مع الاستماع لبعض شهود العيان على الواقعة.