على ضفاف نهر روزيزي في بوروندي، يعيش تمساح يبدو وكأنه كائن من قصة أسطورية، إذ يقول السكان، إن "غوستاف" التمساح الآكل للبشر، قتل أكثر من 300 شخص على مدى 60 عاماً.

ولم يتمكن أحد من الإمساك بهذا التمساح العملاق، لذلك فإن حجمه غير معروف بشكل دقيق حتى الآن، لكن الخبراء، يقدرون أن طوله يتراوح بين 5.5 و 7.5 مترا، ويزن أكثر من 900 كيلوغرام، وهو أضخم تمساح من نوعه في أفريقيا.

ونظراً لحجمه، يمكن أن يصل عمر غوستاف إلى نحو 100 عام، لكن نظرة فاحصة تظهر أنه لا يزال يملك مجموعة كاملة من الأسنان، وهذا يعني أنه أصغر من ذلك، ويعتقد الباحثون أن عمره التقريبي يصل إلى 60 عاماً.

ويملك غوستاف العديد من الثقوب في جسده، ناتجة عن تعرضه لإطلاق النار مرات عديدة، ويعتقد الباحثون أن حجمه الضخم وسماكه جلده، جعلاه مضاداً للرصاص، ونجا نتيجة ذلك مرات عديدة من محاولات اصطياده.

ونظراً لضخامة حجمه وصعوبة قتله حتى بالرصاص، نسج السكان العديد من القصص الأسطورية حول غوستاف، لدرجة أن بعضهم باتوا يعتقدون أنه كائن شيطاني، وشوهد هذا التمساح الأسطوري آخر مرة عام 2015، وهو يجر جاموساً ضخماً باتجاه النهر.