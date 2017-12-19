يرسل الجسم إشارات باستمرار ليخبرك بأية تغيرات تحدث داخله، ويعتبر الإنصات إلى الجسم من أهم المفاتيح لتعديل أي نقص في المغذيات. لذا، راقب هذه الإشارات، وعند رصد بعضها اهتم بالحصول على المغذيات المطلوبة عن طريق الطعام:

قشرة الشعر. أحد أسباب ظهور قشرة الشعر هو نقص الأحماض الدهنية، التي توجد في الأسماك والمكسرات.

ترقق وتساقط الشعر. قد يكون سبب هذه الحالة نقص فيتامينات "ب". تناول الأرز البني والخبز الأسمر للإمداد الجسم بهذه الفيتامينات.

الشعر الرمادي. مرة أخرى تأتي العلامة من مظهر فروة الرأس؛ والسبب نقص النحاس الذي يؤدي أحياناً إلى تحول لون الشعر إلى الرمادي. تناول الفطر (المشروم) والمأكولات البحرية والكاجو والشوكولا للحصول على النحاس.

تشقق الشفاه. هذه إحدى علامات نقص فيتامين "ب12" الذي يمكن الحصول عليه من البيض واللحوم وخاصة الحمراء.

الصداع. إذا كان وجع الرأس متكرراً وغير مبرر قد يكون السبب نقص فيتامين "د". تناول السردين والحليب واللوز، واحرص على التعرض المباشر للشمس وليس من وراء زجاج.

شد عضلة الساق. إذا كان الشد العضلي في الساق متكرراً وغير مبرر قد يكون ذلك إشارة إلى نقص الكالسيوم أو المغنيسيوم. تناول منتجات الألبان والمكسرات.