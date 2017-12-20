التقط سائح كويتي هذه الصورة في وقتها تماماً، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وذلك في أثناء ابتسام هذا الفهد الإفريقي، في محمية طبيعية بكينيا.



وقالت " الديلي ميل": بعض الصور تأتي أهميتها من اللحظة التي تلتقط فيها، وهذا ما حدث مع السائح الكويتي سعيد الجعفر؛ 48 عاما، حين كان في زيارة لمحمية "ماساي مارا" الطبيعية في كينيا، ويبدو أن الجعفر التقط ابتسامة لطيفة لهذا الفهد الإفريقي.



وتنقل الصحيفة عن الجعفر: قوله "في الحقيقة، كان الفهد يتثاءب حين التقطت الصورة، وجاءت اللقطة في نهاية التثاؤب فظهر كأنه يبتسم"، ويضيف الجعفر "حين تتثاءب الحيوانات، تصبح وجوهها مصدراً للضحك".