علقت زوجة الكابتن المصري صالح جمعة، بسنت عبدالحميد، على الفيديو المتداول لنجم الأهلي على الفيس بوك، موضحة أنها قدمت اعتذاراً على الفيديو الذي وضعها وكذلك زوجها في موقف «مش كويس»، على حد وصفها.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «قلم حر»، مع الإعلامي نصر محروس، على قناة «إل تي سي»، :«فقدت هاتفي الشخصي وكان موجود عليه الفيديو، مكنتش أقصد إني انشره، وما تردد عن الانفصال عن زوجي لا أساس له من الصحة».

وأشارت إلى أنها متزوجة من صالح جمعة منذ 6 شهور فقط، ولم تبتز زوجها مثلما يُقال، بل تُطالب بدعم صالح جمعة ومساندته في الفترة المقبلة، حيث إن الفيديو أثر عليه بالسلب، ووضعه في موقف محرج.