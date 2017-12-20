

الكثير من الأشخاص يحاولون اإنقاص أوزانهم عن طريق خفض استهلاك السعرات الحرارية، لكن هناك بعض الأطعمة التي من شأنها تسريع هذه العملية.

ووفقاً لدراسة طبية صدرت في لندن، فإنّ إفضل طريقة للحفاظ على وزن ملائم، هي الاعتياد على تناول الاطعمة الصحية على المدى البعيد، وإضافة بعض المواد الغذائية التي من شأنها تحسين التمثيل الغذائي وبالتالي تسريع عملية خفض الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المواد تشمل بشكل اساسي الخردل التي وصفته بأنه “طعام مثالي” لانه يحتوي على مادة تسمى “كابساسين” وهي المكون الرئيسي للفلفل الحار والتي تساعد الجسد على حرق السعرات الحرارية بطريقة اسرع.

وقالت الدكتورة ماريلين جلينفيل أخصائة التغذية في لندن، إن “مادة كابساسين تساعد في تعزيز عملية توليد الحرارة التي من شأنها تحويل الدهون الى حرارة وبالتالي تسهم في حرق الدهون بطريقة أسرع وأكبر، ما يؤدي إلى انخفاض الوزن”.

وأوضحت أنّ زيادة استهلاك تلك المواد يؤدي الى تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم بنسبة 5% وزيادة عملية حرق الدهون بنسبة 16%.

وإلى جانب الخردل، تعتبر القرفة أيضا فعالة في عملية حرق الدهون بحسب الدراسة التي قالت إنها عامل رئيسي في عملية خفض الوزن ومنع زيادته.