في كل احتفال سنوي باللغة العربية يعود الحديث عن غرائبها وجمال إبداعها، ويحار محبوها بين الاحتفاء بغزارة مفرداتها الكثيفة التي تجعلها واحدة من أدق اللغات في العالم، وبين عجائب ترتيب حروفها وعباراتها ونسق معانيها المتفرد عن لغات أخرى. ومن بين هذه الغرائب تلك الكلمات الأطول في معجمها، غير أنّها مركّبة مع ضمائر مستترة ومتصلة.

وتعتبر كلمة "أفاستسقيناكموها" أطول كلمة في معاجم اللغة العربية، ولتفسيرها نحتاج إلى إدراج عبارة "نحن أسقيناكم الماء" بأكملها، ما يعيد الحديث عن مدى دقة هذه اللغة.

وتتكون الكلمة من 15 حرفاً و9 حركات، مصدرها هو الفعل "سقى" مع زيادته إلى "استسقى"، يضاف إليه الفاعل لتصبح "استسيقنا"، ثم المفعول الأول "أنتم" فتصبح "استسقيناكم"، ثم المفعول الثاني لتصير "استسقيناكموها"، وبعد هذا أضيفت فاء الاستئناف وهمزة الاستفهام لتصبح عبارة كاملة المعنى في كلمة واحدة فقط هي: "أفاستسقيناكموها؟"

وعلى نفس المنوال توجد كلمات طويلة في اللغة العربية وتسير في نفس نسق الكلمة السابقة، ومن بينها كلمات "أنلزمكموها"، "فسيكفيكهم"، "فاستنسخناهما"، "فاستضعفناهما"، "المستصغرون"، وغيرها.

ويقول بعضهم إنهم يعانون قليلاً في قراءتها، خصوصاً بسبب ندرة استخدامها، إذ أحياناً لا تكفي نظرة واحدة سريعة لفهمها، بل تحتاج إلى تدقيق بصري أكثر لفهم معناها.