قالت الممثلة الهندية كارينا كابور إن طفلها تيمور أصبح شغلها الشاغل، ومحور حياتها.



وكانت كارينا قد أنجبت طفلها الأول تيمور في 20 كانون أول/ديسمبر 2016 الماضي من زوجها الممثل سيف على خان.



ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني عن كارينا القول في برنامج يقدمه الممثل الشهير شاروخان” لم أعتقد في السابق إنني يمكن أن أحب أحد أكثر من شقيقتي ووالدي ووالدتي، ولكن عندما حملت تيمور بين يدي، شعرت إنني لم أحب من قبل”.



ولدى سؤالها حول الكيفية التي سوف تحتفل بها بعيد الميلاد الأول لطفلها، قالت كارينا ” سوف يكون حفلا عائليا وخاصا، أنه عيد ميلاده الأول ويجب أن يكون مع أفراد أسرته”.



وعلى صعيد العمل، تقوم كارينا حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم ” فير دي ويدينج” مع الممثلة سونام كابور، وذلك بعدما توقفت عن العمل منذ ولادة طفلها.

