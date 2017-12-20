تبرّع الشاب سلطان موسى يحيى الغزواني البالغ من العمر 30 عاماً بإحدى كلْيتيه لوالدته، التي عانت من الفشل الكلوي طوال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأجريت العملية بنجاح في مستشفى الملك فهد التخصصي الخميس الماضي.

وقال أخو المتبرع يحيى موسى يحيى الغزواني لــ"سبق" إن أخاه يتمتع بصحة جيدة، وكذلك والدته، مشيداً بالخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى الملك فهد التخصصي.

وأضاف أن أخاه اتخذ قرار التبرع لوالدته بِراً بها وإيماناً بوجوب هذا العمل، حيث خضع للفحوص اللازمة قبل إجراء عملية زراعة الكلية، وتم التأكد من مطابقة الفحوص.