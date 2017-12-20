أظهر تسجيل مصور مؤثر، لحظة قيام أطباء بيطريين بعلاج عنكبوت ضخم سام بعد العثور عليه عالقاً بمصيدة للفئران داخل أحد المنازل.

عثر رجل على عنكبوت سام عالق في مصيدة لاصقة نصبها لقتل الصراصير في منزله، فبادر بنقل المصيدة بأكملها إلى مركز إنقاذ خاص بالحيوانات، حيث شرع البيطريون بالعمل على تحرير العنكبوت.

واستخدم الأطباء الدقيق والزيوت النباتية لتحرير العنكبوت، وسحبه بعناية فائقة من أطرافه من الفخ. وأظهرت لقطات مصورة أحد الأطباء ومساعدته وهما يستخدمان مادة نفطية لتنظيف جسم العنكبوت وأطرافه من المادة اللاصقة بعدما نجحا في إخراجه من المصيدة.