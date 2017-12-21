أقام زوج مصري يدعى حاتم العراقي، دعوى نشوز ضد زوجته بسبب شرط غريب طلبته الزوجة مقابل تنازلها عن دعوى خلع.

وكشف العراقي أمام محكمة الأسرة بالدقي في مصر، أن زوجته طلبت مقابل تنازلها عن دعوى خلع رفعتها أن “تصفعه على وجهه أمام عائلته”؛ ما دفعه لإقامة دعوى نشوز.

وذكر في دعوى النشوز: “زوجتي سرقت كل ما أملك، وتركت المنزل وأقامت دعوى خلع، واشترطت أن تصفعني على وجهي أمام عائلتي؛ عقابًا لي على اعتراضي عليها وتعنيفها أمامهم، وهذا كان شرطها لكي تتنازل عن دعوى الخلع؛ ما دفعني لإقامة دعوى النشوز”.

وأكد، أن زوجته، هي مَن بادرت بالإساءة إليه وإهانته أمام الناس: “بادرت بإطلاق الكلمات المسيئة والجارحة أمام الناس، ثم تطوّر الأمر حدّ محاولتها رفع يديها لضربي؛ ما جعلني أقابل ذلك بالعنف لتضيع ابنتنا وسط تلك الصراعات”.

وروى الزوج المصري معاناته كاملة أمام المحكمة، إذ اشتكى من الظلم الذي تعرّض له خلال 5 أعوام من زواجه، مبينًا أنه كان يحمل لقب “جوز الست”؛ متعللًا بحبه لزوجته وعدم رغبته في مخالفة أوامرها.

وتابع، أنه اجتهد -دائمًا- في تلبية مطالب زوجته من تغيير سيارات إلى الاشتراك في نواد رياضية، إلا أنها مع ذلك كانت تتهمه بالتقصير، وتردد أمامه أنها نادمة على الزواج منه، وكانت تطلب دائمًا مصروفات مالية كبيرة، وتقضي معظم الوقت مع صديقاتها.