بدأت شرطة دبي استخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة حركة السير من الجو وتنفيذ مهام أمنية في الامارة الخليجية التي تنعم باستقرار امني كبير ويزورها ملايين السياح سنويا.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة دبي في بيان ان الشرطة دشنت الثلاثاء الماضي اول مهام لطائرات من دون طيار.

وقال نائب مدير الادارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات العميد خالد المري ان الطائرات من دون طيار «تتميز بإمكانية التحليق وكشف مساحات واسعة في الإمارة، الأمر الذي يسهم في توفير أقصى درجات الأمن والاستقرار وانسيابية حركة السير».

وأضاف ان بإمكان هذه الطائرات نقل أوضاع حركة السير مباشرة إلى غرفة القيادة والسيطرة «في حالة وجود أي اختناقات مرورية أو حوادث والسرعة في تنبيه الجمهور عن طريق خدمات شرطة دبي والإذاعات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي».