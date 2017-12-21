أعلنت شركة «إعمار» العقارية في دبي امس الاتفاق مع «تويتر» لبث احتفالات العام الجديد بشكل مباشر عبر منصة وسيلة التواصل الاجتماعي للعام الثاني على التوالي.

و«اعمار» هي الشركة المنفذة لمشروع برج خليفة، أعلى برج في العالم، في وسط دبي، حيث تقام الاحتفالات السنوية بالعام الجديد.

وسينقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من وسط دبي في 31 الجاري بدءا من الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي (19.30 بتوقيت غرينتش).

وسيكون بإمكان متابعي البث المباشر عبر «تويتر» أن يشهدوا استقبال وسط دبي للعام الجديد والذي يشمل عدة فاعليات بينها عروض مائية وضوئية وموسيقية.