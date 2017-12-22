ذكرت مصادر أن سيدة أعمال معروفة في السعودية تمتلك 35 مليون ريال ورثتها من أبيها لجأت إلى مكتب استشارات قانونية بحثا عن حلول تحرم بها زوجها من نصيبه من الميراث بعد وفاتها، بعدما اكتشفت علاقات غير شرعية له مع نساء أخريات.

وقالت المصادر إن هناك ارتفاعاً في طلبات الاستشارات القانونية لنساء ثريات يبحثن عن حيل قانونية لحرمان أزواجهن من الميراث في حالة وفاتهن.

وأوضحت وفقا لـ"الوطن" السعودية ، أن الكثير من مكاتب المحامين تلقت تلك الطلبات من نساء وسيدات أعمال يملكن عشرات الملايين من الريالات ويبحثن عن طرق قانونية لمنع أزواجهن من أنصبتهن الشرعية حال وفاتهن، لافتة إلى أن دوافع النساء مختلفة حول هذا الأمر لكن أغلبها يتمحور حول خلافات شخصية أو خيانات زوجية.

وأشارت المصادر إلى وجود حيل قانونية تساعد الزوجة في ذلك، كإنشاء شركة مغلقة بينها وبين أبنائها، وتسجيل جميع العقارات باسم الشركة، أو أن تكتب الزوجة جميع أملاكها بأسماء أبنائها قبل وفاتها، ويتم أخذ وكالات منها على أن تقوم هي بإدارة تلك الأملاك في حياتها.

يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية في المناطق سجلت منذ مطلع عام 1439 عددا من القضايا حول المطالبة بتوزيع تركات وإرث بلغ عددها 1609 قضايا.