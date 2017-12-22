إذا استطعت خفض نسبة الكولسترول في الجسم بمعدل 5 بالمائة تقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل يبلغ 10 بالمائة. يساعد الإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط الرياضي والمشي يومياً على خفض الكولسترول.

ويلعب النظام الغذائي دوراً هاماً في تحقيق الهدف. تناول هذه الأطعمة لتستطيع خفض الكولسترول الضار بسرعة:

يحتوي الثوم على مضادات للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار، علماً بأن الكولسترول المؤكسد فقط هو الذي يسبب تلف الشرايين الألياف. تمتزج الألياف مع الكولسترول وتقوم بإخراجه من الجهاز الهضمي قبل أن يصل إلى الدم. لذا، احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفراولة (الفريز) والعنب، والبرتقال، واليوسفي، والكمثرى، وحبوب الشوفان، والحبوب الكاملة والبقول.

وتوجد مكملات غذائية من الألياف أثبتت فاعلية في خفض الكولسترول بسرعة.

المكسرات والزيوت. تحتوي المكسرات وزيت الزيتون والكانولا على الكولسترول الجيد الذي يساعد على طرد الكولسترول الضار من الجسم. تحث التوصيات على تناول 30 غراماً من المكسرات يومياً لخفض الكولسترول.

الأسماك والثوم. توفر الأسماك الدهنية كمية كبيرة من الكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار. السلمون والتونة والمكاريل والسردين من أشهر الأسماك الدهنية. ويحتوي الثوم على مضادات للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار، علماً بأن الكولسترول المؤكسد فقط هو الذي يسبب تلف الشرايين وعضلة القلب.

ضبط النظام الغذائي. إذا كان الكولسترول لديك مرتفعاً تناول بياض البيض فقط وقليلاً جداً من الصفار، واحرص على أكل صدر الدجاج والديك الرومي والأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء.